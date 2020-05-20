Київ з ранку паралізований масштабними заторами. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/ua/n138468-kyyiv-z-ranku-paralizovanyy-masshtabnymy-zatoramy-karta.html

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Київ сьогодні вранці скували масштабні затори. Ускладнено рух у центрі столиці та на усіх мостах. У заторах стоїть Голосіївський проспект, вулиця В’ячеслава Чорновола, Кільцева дорога, проспект Валерія Лобановського та вулиця Вадима Гетьмана.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

На Лівому березі частково стоїть бульвар Перова, а також утворилися затори в районі станцій метро «Дарниця» і «Чернігівська».

На Правому березі традиційно заторами паралізований проспект Перемоги у районі станцій метро «Берестейська», «Шулявська» і «Політехнічний інститут». Стоять авто і біля станцій метро «Університет» та «Театральна».

Затори також утворилися на Гаванському мосту та на вулиці Набережно-Рибальській.

Рух по мостам Північний, Південний, Дарницький, Метро і ​​Патона ускладнено у напрямку правого берега.

Нагадаємо, що вчора, 19 травня Київ також був скутий заторами. Навіть рішення КМДА про заборону в’їзду до столиці вантажного транспорту не допомогло уникнути заторів.