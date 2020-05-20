Київ з ранку паралізований масштабними заторами (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138468-kyyiv-z-ranku-paralizovanyy-masshtabnymy-zatoramy-karta.htmlРакурс
Київ сьогодні вранці скували масштабні затори. Ускладнено рух у центрі столиці та на усіх мостах. У заторах стоїть Голосіївський проспект, вулиця В’ячеслава Чорновола, Кільцева дорога, проспект Валерія Лобановського та вулиця Вадима Гетьмана.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
На Лівому березі частково стоїть бульвар Перова, а також утворилися затори в районі станцій метро «Дарниця» і «Чернігівська».
На Правому березі традиційно заторами паралізований проспект Перемоги у районі станцій метро «Берестейська», «Шулявська» і «Політехнічний інститут». Стоять авто і біля станцій метро «Університет» та «Театральна».
Затори також утворилися на Гаванському мосту та на вулиці Набережно-Рибальській.
Рух по мостам Північний, Південний, Дарницький, Метро і Патона ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, що вчора, 19 травня Київ також був скутий заторами. Навіть рішення КМДА про заборону в’їзду до столиці вантажного транспорту не допомогло уникнути заторів.