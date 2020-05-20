Під час акції, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138467-sprava-gandzuk-aktyvisty-pryyshly-u-mariyinskyy-park-do-zelenskogo-video.html

Ракурс

Справа Катерини Гандзюк досі до кінця не розслідувана й усіх замовників резонансного вбивства ще не покарано, попри тривалий час, який минув з часу скоєння цього злочину.

Активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» сьогодні вранці прийшли до Маріїнського парку у Києві, де має відбутися прес-конференція президента Володимира Зеленського. Про це повідомляється на сторінці цього руху в соціальній мережі Фейсбук.

Учасники акції тримають плакат «Зеленський, визнай злив справи Гандзюк».

Сьогодні виповнюється рік з часу інавгурації Зеленського. Активісти нагадують, що Зеленський, йдучи в президенти, згадував, зокрема, й ім’я Катерини Гандзюк, замовників убивства якої обіцяв покарати.

Зараз справу Каті зливають, а Володимир Зеленський закриває на це очі, — переконані активісти.

Напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк було здійснено 31 липня 2018 року із використанням сульфатної кислоти. Від отриманих опіків вона 4 листопада того ж року померла.

Нагадаємо, минулого тижня активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» прийшли до будинку Зеленського, розташованого у середмісті Києва.