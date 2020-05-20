Прес-конференція Зеленського: Мендель озвучила принцип відбору журналістів

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Прес-конференція Володимира Зеленського, яка мала розпочатися сьогодні о 10.30, відбудеться без участі журналістів популярних українських видань. Прес-секретар президента України Юлія Мендель повідомила, за яким принципом були акредитовані ЗМІ на прес-конференцію глави держави 20 травня.

Ми керуємось тими стандартами, які ми вивчали, коли ми потрапляли у різні західні країни. Я зокрема їздила до Великої Британії і до США для того, щоб зрозуміти, як там працює система адміністрації Офісу президента, прем'єра і так далі. Звісно було кілька критеріїв, в основному це — рейтинговість і динаміка розвитку. Є також деякі молоді видання, але ці видання демонструють, що вони дуже швидко набирають рейтинг. Тому що це зрозуміло, що президента мають висвітлювати рейтингові видання, — заявила Мендель перед початком прес-конференції у Маріїнському парку телеканалу «Примий».

Вона також додала, що на заході присутні ЗМІ різних поглядів. Мендель запевняє, що Офіс президента не дотримувався однобокості в ідеології.

Нагадаємо, не буде на прес-конференції Зеленського журналістів Delo.ua, НВ, «Главкому», «України молодої», авторки проекту «Соромно» Яніни Соколової, журналіста проекту «Схеми: корупція в деталях» Михайла Ткача, Романа Скрипіна. Не потраплять до Маріїнського палацу і представники Руху «Чесно», «Тиждень», «Еспресо», «Букви», «Бабель», білоруська служба «Радіо Свобода». Акредитацію отримало інтернет-видання «Шарій.нет».