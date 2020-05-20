Новини Верховної Ради: «Батьківщина» пішла на самоізоляцію через коронавірус у свого депутата, скріншот відео

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Фракція «Батьківщина» у Раді пішла на самоізоляцію через коронавірус в нардепа Олега Мейдича. Усі члени фракції перебуватимуть на карантині, доки їм не проведуть ПЛР-тести на COVID-19.

Про таке рішення повідомила на ранковому засіданні Ради заступник голови парламенту Олена Кондратюк.

До того, поки не буде прийнято рішення, що всі здорові, фракція не повернеться до зали, — повідомила віце-спікер.

У Раді вранці 20 травня зареєструвалися тільки 287 нардепів. Спікер Дмитро Разумков зауважив, що в парламенті необхідно дотримуватися карантинних обмежень і нагадав про штраф у 17 тис. грн за порушення.

Думаю, що треба штрафувати. 17 тис. у фонд боротьби з коронавірусом. Це справедливо, — повідомив Разумков на початку засідання.

Нагадаємо, що вчора Єлизавета Богуцька, нардеп від «Слуги народу», в розпал пандемії коронавірусу з’явилася у Верховній Раді у в’язаній рожевій масці в крупну сітку. Раніше Богуцька називала епідемію коронавірусу «панікою та коронаробіссям».