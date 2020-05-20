Новости Верховной Рады: «Батькивщина» ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у своего депутата, скриншот видео

https://racurs.ua/n138465-frakciya-batkivschina-ushla-na-samoizolyaciu-iz-za-koronavirusa-u-svoego-deputata.html

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Фракция «Батькивщина» в Раде ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у нардепа Олега Мейдича. Все члены фракции будут находиться на карантине, пока им не проведут ПЦР-тесты на COVID-19.

О таком решении сообщила на утреннем заседании Рады заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

До того, пока не будет принято решение, что все здоровы, фракция не вернется в зал, — сообщила вице-спикер.

В Раде утром 20 мая зарегистрировались только 287 нардепов. Спикер Дмитрий Разумков отметил, что в парламенте необходимо соблюдать карантина и напомнил о штрафе 17 тыс. грн за нарушение.

Думаю, что надо штрафовать. 17 тыс. в фонд борьбы с коронавирусом. Это справедливо, — сообщил Разумков в начале заседания.

Напомним, что вчера Елизавета Богуцкая, нардеп от «Слуги народа», в разгар пандемии коронавируса появилась в Верховной Раде в вязаной розовой маске в крупную сетку. Ранее Богуцкая называла эпидемию коронавируса «паникой и коронаробесием».