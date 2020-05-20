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Ракурс
Верховная Рада собралась усовершенствовать пенсионное обеспечение и работу СБУ

Рада собралась усовершенствовать пенсионное обеспечение и работу СБУ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 мая 2020, 10:02
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Верховная Рада на пленарном заседании 20 мая планирует рассмотреть законопроекты, регулирующие организацию работы СБУ. Также сегодня нардепы могут внести изменения в закон о государственном пенсионном страховании, учитывая предложения президента Владимира Зеленского.

В зале ВР утром зарегистрировались 287 нардепов.



Как указано в повестке дня, обнародованной на сайте украинского парламента в среду депутаты обсудят законопроекты о подследственности уголовных преступлений, расследуемых Государственное бюро расследований, внесении изменений в Кодекс по процедурам банкротства и Земельный кодекс Украины (речь идет о приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий и организаций).

Кроме этого, Верховная Рада планирует рассмотреть отчет временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Источник: Ракурс


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