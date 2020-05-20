Верховна Рада зібралася вдосконалити пенсійне забезпечення та роботу СБУ

https://racurs.ua/ua/n138464-rada-zibralasya-vdoskonalyty-pensiyne-zabezpechennya-ta-robotu-sbu-translyaciya.html

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Верховна Рада на пленарному засіданні 20 травня планує розглянути законопроекти щодо вдосконалення роботи СБУ. Також сьогодні нардепи можуть внести зміни до закону про державне пенсійне страхування, згідно з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

У залі зранку зареєструвалися 287 нардепів.

Як зазначено у порядку денному, оприлюдненому на сайті українського парламенту, у середу депутати обговорять законопроекти щодо підслідності кримінальних правопорушень, які розслідує Державне бюро розслідувань, внесення змін до Кодексу з процедур банкрутства та до Земельного кодексу України (йдеться про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств та організацій).

Окрім цього, Верховна Рада планує розглянути звіт тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.