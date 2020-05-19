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Богуцкая похвасталась розовой маской-авоськой в Раде: реакция соцсетей

Богуцкая похвасталась розовой маской-авоськой в Раде: реакция соцсетей (ФОТО)

19 мая 2020, 13:05
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Елизавета Богуцкая, одиозный нардеп от «Слуги народа» в разгар пандемии коронавируса появилась 19 мая в Верховной Раде в вязаной розовой маске в крупную сетку. Фото парламентарий опубликовала на своей странице в Facebook.

Богуцкая также написала, что у нее наблюдалась пониженная температура.

При входе в парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34 градуса… Позже поняла… это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски, — написала «слуга».

Богуцька похвалилася рожевою маскою-авоською в Раді:

Богуцька похвалилася рожевою маскою-авоською в Раді

В сети неоднозначно восприняли такую маску Богуцкой. Некоторые пользователи соцсетей внешний вид депутата назвали «авоськой».

Зеленая кнопка в поисках дешевого хайпа, — критикуют Богуцкую украинцы в Фейсбук.

Подскажите, от какого вируса защищает эта маска? Цирк какой-то, — отмечают другие.

Еще одна сумасшедшая в Раде, — добавляют пользователи соцсетей.

Также Богуцкую назвали «очень эксцентричным дамой», которая любит гламур.

Это не от вируса. А от здравого смысла, — отметили корреспонденты.

Богуцька похвалилася рожевою маскою-авоською в Раді

Коронавирус головного мозга, — критикуют Богуцкую в Фейсбук.



Кажется, еще никто не использовал авоську как намордник, — шутят в соцсетях.

Напомним, в прошлом году Елизавета Богуцкая случайно засветила переписку «Слуг народа» о том, что в Украине якобы готовится переворот — путч. Именно этим президентская партия тогда оправдала сохранение должности главы МВД за Арсеном Аваковым.

Источник: Ракурс


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