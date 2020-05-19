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Богуцька похвалилася рожевою маскою-авоською в Раді: реакція соцмереж (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n138415-bogucka-pohvalylasya-rojevou-maskou-avoskou-v-radi-reakciya-socmerej-foto.htmlРакурс
Єлизавета Богуцька, одіозний нардеп від «Слуги народу» в розпал пандемії коронавірусу з’явилася 19 травня у Верховній Раді у в’язаній рожевій масці в крупну сітку. Фото парламентар опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
Богуцька також написала, що у неї спостерігалася знижена температура.
При вході в парламент виявилося, що у мене температура ледь набирає 34 градуси… Пізніше зрозуміла… це вірус помер. Не зміг подолати бар'єр моєї коронної маски, — написала «слуга».
У мережі неоднозначно сприйняли таку маску Богуцької. Деякі користувачі соцмереж зовнішній вигляд маски депутата назвали «авоською».
Зелена кнопка у пошуках дешевого хайпу, — критикують Богуцьку українці у Фейсбук.
Підкажіть, від якого вірусу захищає ця маска? Цирк якийсь, — зазначають інші.
Ще одна божевільна в Раді, — додають користувачі соцмереж.
Також Богуцьку назвали «дуже ексцентричною дамою», яка любить гламур.
Це не від вірусу. А від здорового глузду, — зазначили дописувачі.
Коронавірус головного мозку, — критикують Богуцьку у Фейсбук.
Здається, ще ніхто не використовував авоську як намордник, — жартують у соцмережах.
Нагадаємо, торік Єлизавета Богуцька випадково засвітила листування «Слуг народу» про те, що в Україні нібито готується переворот — путч. Саме цим президентська партія тоді виправдала збереження посади голови МВС за Арсеном Аваковим.