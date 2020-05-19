СБУ затримала хакера. Фото: i2.wp.com

https://racurs.ua/ua/n138414-sbu-zatrymala-vsesvitnovidomogo-hakera-sanix-zlovmysnykom-vyyavyvsya-meshkanec-ivano-frankivska.html

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Служба безпеки України затримала в Івано-Франківську хакера Sanix.

У 2019 році він привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки, виклавши на одному з форумів оголошення про продаж бази з 773 млн адрес електронної пошти та 21 млн унікальних паролів. Про хакера писали The Guardian, Forbes та Newsweek, а на каналі Italia 1 було знято сюжет. Про це 19 травня повідомив прес-центр СБУ.

Виявилося, що хакер вирішив продати 87 гігабайт даних і це була лише маленька частина всіх вкрадених баз. Подібних баз викрадених і зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.

Хакером виявився мешканець Івано-Франківська. Правоохоронці зареєстрували його спроби продати вкрадені дані. В оселі хакера співробітники спецслужби провели обшуки й вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності. Крім того, у зловмисника вилучили 190 тис. грн та понад 3 тис. доларів.

Очікується, що найближчим чином хакеру повідомлять про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп’ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, за ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361−2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали кіберзлочинця, який викрадав конфіденційні дані в чужих комп’ютерах і торгував вірусними програмами.