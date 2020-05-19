Медики психлікарні Павлова в Києві повстали проти жебрацьких зарплат, фото — Фейсбук О.Шевчук

https://racurs.ua/ua/n138413-medyky-psyhlikarni-pavlova-v-kyievi-povstaly-proty-jebrackyh-zarplat-foto-video.html

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Протести медиків охопили Київ. Сьогодні співробітники комунального підприємства «Клінічна лікарня «Психлікарня» (лікарня імені Павлова) зібралися на мирний протест через відсутність належного державного фінансування закладу.

Внаслідок цього вони не можуть надавати адекватну допомогу. Медики лікарні Павлова вважають, що у зв’язку із другою хвилею медичної реформи в Україні заклад опинився на межі існування, а без роботи можуть залишитися приблизно півтисячі співробітників.

Співробітники лікарні вишикувалися вздовж вулиці Олени Теліги на Дорогожичах і протестували проти мізерного фінансування лікувального закладу. Зарплата лікаря у квітні, за словами учасників акції, склала 3 тис. грн.

«Лікуємо душі і рятуємо життя за копійки», — таким є одне з гасел сьогоднішньої акції протесту.

Учасники протесту на Дорогожичах повідомили, що тиждень тому медпрацівникам повідомили нові тарифи на лікування. На думку медиків, вони занижені в рази і адміністрації доведеться скорочувати допоміжні підрозділи, поліклініку, амбулаторні центри реабілітації, значну частину медсестер.

Тим часом під будівлею уряду сьогодні проходив мітинг молодих батьків і співробітників дошкільних навчальних закладів. Вони вимагають відкрити дитячі садки, щоб батькам було куди подіти своїх дітей, а співробітники приступили до роботи. Учасники стверджують, що в дитсадках дотримуватимуться всіх карантинних заходів обережності.

Учора на акцію протесту виходив персонал столичної лікарні № 8. Працівники медустанови скаржилися, що влада не виконували свою обіцянку підвищити їм зарплати. У Харкові протестували співробітники екстреної допомоги.