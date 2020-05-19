Психічні розлади загрожують людям, які пережили коронавірус. Фото: mam4.ru

https://racurs.ua/ua/n138410-psyhichni-rozlady-zagrojuut-vajkym-paciientam-iz-covid-19-medyky.html

Ракурс

Психічний розлад може виникати у людини, яка пережила коронавірус у важкій формі.

Пацієнти із симптомами легкої та середньої тяжкості COVID-19 перенесуть хворобу без наслідків для фізичного і душевного здоров’я. Але на психіці людей може позначилися застосування апаратів штучної вентиляції легень та інша інтенсивна терапія. Таку заяву зробили лікарі Італії та Великої Британії. Про це повідомляє BBC із посиланням на статтю в журналі Lancet.

За інформацією медиків, понад 60% важких хворих із коронавірусом відчували збудження та нездорову сплутаність думок. Лікарі зауважують, що посттравматичний стрес понад двох років після закінчення інтенсивної терапії відчували 33% важких хворих, які були раніше заражені коронавірусами SARS і MERS. Також колишні пацієнти мали проблеми з пам’яттю, скаржилися на втому та безсоння.

Особливо психічні розлади загрожують літнім особам, які зуміли побороти коронавірус. Такі пацієнти повертаються в суспільство, яке скуте карантинними обмеженнями і страждає від економічної кризи.

Раніше в ООН заявляли, що пандемія COVID-19 може спровокувати кризу психічного здоров’я у світі. Фахівці стверджують, навіть коли пандемія буде під контролем, горе, тривога і депресія продовжуватимуть впливати на людей.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що садівництво та городництво робить мешканців міста щасливішими в період пандемії коронавірусу. Науковці стверджують, що такі люди відчувають щастя і почуття власної значущості частіше, ніж люди з іншими хобі.