Психические расстройства угрожают людям, пережившим коронавирус. Фото: mam4.ru

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Психическое расстройство может возникать у человека, пережившего коронавирус в тяжелой форме.

Пациенты с симптомами легкой и средней тяжести COVID-19 перенесут болезнь без последствий для физического и душевного здоровья. Но на психике людей может сказались применение аппаратов искусственной вентиляции легких и другая интенсивная терапия. Такое заявление сделали врачи Италии и Великобритании. Об этом сообщает BBC со ссылкой на статью в журнале Lancet.

По информации медиков, более 60% тяжелых больных с коронавирусом испытывали возбуждение и нездоровую спутанность мыслей. Врачи отмечают, что посттравматический стресс более двух лет после окончания интенсивной терапии ощущали 33% тяжелых больных, которые были ранее заражены коронавирусами SARS и MERS. Также бывшие пациенты имели проблемы с памятью, жаловались на усталость и бессонницу.

В особенности психические расстройства угрожают пожилым людям, сумевшим побороть коронавирус. Такие пациенты возвращаются в общество, которое сковано карантинными ограничениями и страдает от экономического кризиса.

Ранее в ООН заявляли, что пандемия COVID-19 может спровоцировать кризис психического здоровья в мире. Специалисты утверждают, даже когда пандемия будет под контролем, горе, тревога и депрессия будут продолжать влиять на людей.

Напомним, американские ученые установили, что садоводство и огородничество делает жителей города счастливыми в период пандемии коронавируса. Ученые утверждают, что такие люди испытывают счастье и чувство собственной значимости чаще, чем люди с другими хобби.