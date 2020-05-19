Медики психбольницы Павлова в Киеве восстали против нищенских зарплат, фото — О.Шевчук

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Протесты медиков охватили Киев. Сегодня сотрудники коммунального предприятия «Клиническая больница «Психбольница» (больница имени Павлова) собрались на мирный протест из-за отсутствия надлежащего государственного финансирования учреждения.

Вследствие этого они не могут оказывать адекватную помощь. Медики больницы Павлова считают, что в связи со второй волной медицинской реформы в Украине заведение оказалось на грани существования, а без работы могут остаться около полутысячи сотрудников.

Сотрудники больницы выстроились вдоль улицы Елены Телиги на Дорогожичах и протестовали против мизерного финансирования лечебного учреждения. Зарплата врача в апреле, по словам участников акции, составила 3 ​​тыс. грн.

«Лечим души и спасаем жизни за копейки», — таков один из лозунгов сегодняшней акции протеста.

Протестующие на Дорогожичах сообщили, что неделю назад медработникам сообщили новые тарифы на лечение. По мнению медиков, они занижены в разы и администрации придется сокращать вспомогательные подразделения, поликлинику, амбулаторные центры реабилитации, значительную часть медсестер.

Тем временем под зданием правительства сегодня проходил митинг молодых родителей и сотрудников дошкольных учебных заведений. Они требуют открыть детские сады, чтобы родителям было куда девать своих детей, а сотрудники приступили к работе. Участники утверждают, что в детсадах будут придерживаться всех карантинных мер предосторожности.

Вчера на акцию протеста выходил персонал столичной больницы № 8. Работники медучреждения жаловались, что власти не выполняли свое обещание повысить им зарплаты. В Харькове протестовали сотрудники экстренной помощи.