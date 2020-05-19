СБУ задержала хакера. Фото: i2.wp.com

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Ракурс

Служба безопасности Украины задержала в Ивано-Франковске хакера Sanix.

В 2019 году он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн уникальных паролей. О хакере писали The Guardian, Forbes и Newsweek, а на канале Italia 1 был снят сюжет. Об этом 19 мая сообщил пресс-центр СБУ.

Оказалось, что хакер решил продать 87 гигабайт данных и это была лишь маленькая часть всех украденных баз. Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. У них транились персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Хакером оказался житель Ивано-Франковска. Правоохранители зарегистрировали его попытки продать украденные данные. В доме хакера сотрудники спецслужбы провели обыски и изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Кроме того, у злоумышленника изъяли 190 тыс. грн и более 3 тыс. долларов.

Ожидается, что ближайшим образом хакеру сообщат о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, за ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361−2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепропетровской области задержали киберпреступника, который похищал конфиденциальные данные в чужих компьютерах и торговал вирусными программами.