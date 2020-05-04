Ученые ищут лекарства от коронавируса, фото: hi-tech.ua

https://racurs.ua/n137679-hakery-iz-rossii-i-kitaya-massovo-atakuut-britanskie-instituty-ischuschie-lekarstva-ot-koronavirusa.html

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Хакеры пытаются взломать сети британских институтов, ищущих лекарства от коронавируса, прежде всего вакцины. По мнению экспертов, за этим могут стоять Россия, Иран и Китай.

Спецслужбы помогают ученым защититься от хакеров, количество атак которых значительно возросло. Об этом заявили в британском Национальном центре кибербезопасности (NCSC), сообщает издание The Guardian.

Впрочем, успешных атак пока не было.

Любая атака против усилий по борьбе с коронавирусным кризисом является абсолютно порицаемой, — подчеркивают в NCSC.

Общий уровень кибератак на Британию остается стабильным во время пандемии коронавируса, добавили в ведомстве.

О сотрудничестве с NCSC в вопросе защиты от хакеров результатов исследований недавно сообщал Оксфордский университет, который начал испытания вакцины от коронавируса на людях.

Напомним, в начале апреля стало известно, что украинские ученые начали разработку лекарств от коронавируса.