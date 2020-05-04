Учені шукають ліки від коронавірусу, фото: hi-tech.ua

https://racurs.ua/ua/n137679-hakery-z-rosiyi-ta-kytau-masovo-atakuut-brytanski-instytuty-yaki-shukaut-liky-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Хакери намагаються зламати мережі британських інститутів, які шукають ліки від коронавірусу, передусім вакцини. На думку експертів, за цим можуть стояти Росія, Іран та Китай.

Спецслужби допомагають ученим захиститися від хакерів, кількість атак яких значно зросла. Про це заявили у британському Національному центрі кібербезпеки (NCSC), повідомляє видання The Guardian.

Втім, успішних атак наразі не було.

Будь-яка атака проти зусиль по боротьбі з коронавірусною кризою є абсолютно осудною, — наголошують у NCSC.

Загальний рівень кібератак на Британію залишається стабільним під час пандемії коронавірусу, додали у відомстві.

Про співпрацю з NCSC у питанні захисту від хакерів результатів досліджень нещодавно повідомляв Оксфордський університет, який розпочав випробування вакцини від коронавірусу на людях.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що українські вчені розпочали розробку ліків від коронавірусу.