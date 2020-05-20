Пресс-конференция Зеленского: Мендель озвучила принцип отбора журналистов

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Пресс-конференция Владимира Зеленского, которая должна была начаться сегодня в 10.30, состоится без участия журналистов популярных украинских изданий. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, по какому принципу были аккредитованы СМИ на пресс-конференцию главы государства 20 мая.

Мы руководствуемся теми стандартами, которые мы изучали, когда мы попадали в различные западные страны. Я в частности ездила в Великобритании и в США для того, чтобы понять, как там работает система администрации Офиса президента, премьера и так далее. Конечно было несколько критериев, в основном это — рейтинг и динамика развития СМИ. Есть также некоторые молодые издание, но эти издания демонстрируют, что они очень быстро набирают рейтинг… Понятно, что президента должны освещать рейтинговые издания, — заявила Мендель перед началом пресс-конференции в Мариинском парке телеканалу «Прямой».

Она также добавила, что на мероприятии присутствуют СМИ разных взглядов. Мендель уверяет, что Офис президента не придерживался однобокости в идеологии во время отбора СМИ.

Напомним, не будет на пресс-конференции Зеленского журналистов Delo.ua, «Главкома», «Украины молодой», автора проекта «Соромно» Янины Соколовой, журналиста проекта «Схемы: коррупция в деталях» Михаила Ткача. Не попадут в Мариинский дворец и представители движения «Честно», изданий «Тиждень», «Еспресо», «Буквы», «Бабель» и белорусской службы «Радио Свобода». Интересно, что аккредитацию получило интернет-издание «Шарий.нет».