Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время акции, скриншот видео

Дело Гандзюк: активисты пришли в Мариинский парк к Зеленскому (ВИДЕО)

20 мая 2020, 10:41
999

Дело Екатерины Гандзюк до сих пор до конца не расследовано и все заказчики резонансного убийства еще не наказаны, несмотря на длительное время, прошедшее с момента совершения этого преступления.

Активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» сегодня утром пришли в Мариинский парк в Киеве, где должна состояться пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на странице движения в социальной сети Фейсбук.

Участники акции держат плакат «Зеленский, признай слив дела Гандзюк».

Во время акции, фото: Kristina Berdynskykh

Сегодня исполняется год с момента инаугурации Зеленского. Активисты напоминают, что Зеленский, идя в президенты, вспоминал в том числе и имя Екатерины Гандзюк, заказчиков убийства которой обещал наказать.

Сейчас дело Кати сливают, а Владимир Зеленский закрывает на это глаза, — убеждены активисты.

Нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк был совершен 31 июля 2018 года с применением серной кислоты. От полученных ожогов она 4 ноября того же года умерла.



Напомним, на прошлой неделе активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» пришли к дому Зеленского, расположенному в Киеве.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров