Во время акции, скриншот видео

https://racurs.ua/n138467-delo-gandzuk-aktivisty-prishli-v-mariinskiy-park-k-zelenskomu-video.html

Ракурс

Дело Екатерины Гандзюк до сих пор до конца не расследовано и все заказчики резонансного убийства еще не наказаны, несмотря на длительное время, прошедшее с момента совершения этого преступления.

Активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» сегодня утром пришли в Мариинский парк в Киеве, где должна состояться пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на странице движения в социальной сети Фейсбук.

Участники акции держат плакат «Зеленский, признай слив дела Гандзюк».

Сегодня исполняется год с момента инаугурации Зеленского. Активисты напоминают, что Зеленский, идя в президенты, вспоминал в том числе и имя Екатерины Гандзюк, заказчиков убийства которой обещал наказать.

Сейчас дело Кати сливают, а Владимир Зеленский закрывает на это глаза, — убеждены активисты.

Нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк был совершен 31 июля 2018 года с применением серной кислоты. От полученных ожогов она 4 ноября того же года умерла.

Напомним, на прошлой неделе активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» пришли к дому Зеленского, расположенному в Киеве.