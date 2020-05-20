Киев с утра парализован масштабными пробками. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n138468-kiev-s-utra-paralizovan-masshtabnymi-probkami.html

Ракурс

Киев сегодня утром сковали масштабные пробки. Затруднено движение в центре столицы и на всех мостах. В пробках стоит Голосеевский проспект, улица Вячеслава Черновола, Кольцевая дорога, проспект Валерия Лобановского и улица Вадима Гетьмана.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

На Левом берегу стоит частично бульвар Перова, а также образовались пробки в районе станций метро «Дарница» и «Черниговская».

На Правом берегу традиционно в пробках парализован проспект Победы в районе станций метро «Берестейская», «Шулявская» и «Политехнический институт». Стоят авто и около станций метро «Университет» и «Театральная».

Пробки также образовались на Гаванском мосту и на улице Набережно-Рыбальской.

Движение по мостам Северный, Южный, Дарницкий, Метро, Патона затруднено в направлении правого берега.

Напомним, что вчера, 19 мая Киев также был скован пробками. Даже решение КГГА о запрете въезда в столицу грузового транспорта не позволило избежать пробок.