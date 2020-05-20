Зеленский о Донбассе: Никакие участки не разводились, потому что не было Минска

https://racurs.ua/n138472-nikakie-uchastki-ne-razvodilis-na-donbasse-potomu-chto-ne-bylo-minska-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая в Мариинском парке Киева ответил на вопрос скандального журналиста Дмитрия Гордона о войне на Донбассе и переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается участков разведения (на Донбассе — ред.). Никакие участка не разводились, потому что не было встречи в Минске. Хотя я вам скажу откровенно, что прежде всего мы перезагрузили «минскую группу», добавили статус минскому процессу. Мы показали, что некоторые люди, которые были представителями ЛНР-ДНР, и это не секрет, что они шесть лет находятся на заседаниях минской группы, имеют российские паспорта, — рассказал глава государства.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что с Владимиром Путиным необходимо договариваться, поскольку «мы ничего не можем с этим поделать».

В то же время глава государства подчеркнул, что украинская сторона не отпускает в свободное плавание вопрос возвращения граждан Украины, оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.