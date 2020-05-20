Володимир Зеленський. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n138474-zaraz-u-sviti-investyciynyy-nacionalizm-zelenskyy-rozpoviv-yak-borotymetsya-za-investoriv.html

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Володимир Зеленський, президент України, впевнений, що проект «інвестиційна няня» зможе залучити інвестиції в країну.

При цьому глава держави зазначає, що в умовах кризи в світі за інвестиції потрібно боротися. За його словами, для «інвестиційної няні» знизили необхідну суму інвестицій — 30 млрд долл. Всі законопроекти, необхідні для залучення інвестицій, незабаром зареєструють у ВРУ. Про це Зеленський 20 травня заявив під час прес-конференції.

Зараз, під час світової кризи, треба боротися за інвестиції. Зараз у світі, вибачте за таке слово, інвестиційний націоналізм, — зазначив президент.

Глава держави додав, що велика приватизація в Україні розпочнеться після пандемії коронавірусу. Першим з молотка пустять готель «Дніпро», також планують продати «Центренерго».

Як відомо, вперше про програму «інвестиційна няня» президент України Володимир Зеленський заявив на форумі в Давосі. Він пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції. Крім того, Зеленський оголошував, що навесні в країні стартує велика приватизація.

Нагадаємо, законопроект про «інвестиційні няні» в Україні відкоригували з огляду на пандемію коронавірусу. Документ 19 травня представили президенту Зеленському.