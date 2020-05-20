Зеленский о деле Порошенко-Байдена: Все еще впереди, много приключений и приговоров

https://racurs.ua/n138476-zelenskiy-o-dele-poroshenko-baydena-vse-esche-vperedi-mnogo-priklucheniy-i-prigovorov.html

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Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции прокомментировал обнародованные нардепом Андреем Деркачем аудиозаписи якобы телефонных разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы. Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели вчерашний скандал? Они так руководили страной, у них еще много приключений, — заявил Зеленский.

Он отметил, что в этом деле реагировать должны правоохранительные органы.

Офис Венедиктовой еще вчера зарегистрировал уголовное производство из-за депутата Деркача, мне кажется. Я знаю, что это могут квалифицировать по статье «государственная измена», но это вопрос к правоохранительным органам, — резюмировал глава государства.





Напомним, 19 мая нардеп Деркач обнародовал якобы сделанные в 2015—2016 годах аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри обсуждают ряд резонансных вопросов, среди которых отставка украинского генпрокурора Виктора Шокина и национализация «ПриватБанка». Народный избранник утверждает, что получил эти материалы от журналистов-расследователей.