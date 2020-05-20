З квотами треба навести порядок: Зеленський не виключив перегляду мовної політики на ТБ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138496-z-kvotamy-treba-navesty-poryadok-zelenskyy-ne-vykluchyv-pereglyadu-movnoyi-polityky-na-tb.html

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Мовні квоти на телебаченні можуть бути переглянуті. Про це заявив 20 травня під час підсумкової прес-конференції президент Володимир Зеленський.

Спочатку він відповів журналісту, що квоти запроваджувала інша влада, а згодом заявив, що з «ними потрібно навести порядок».

Я впевнений, що з квотами треба навести порядок, залучити всі телеканали, інші засоби масової інформації. Давайте сядемо і проговоримо питання квот. Не ми вводили квоти, квотування було до нас, — сказав глава держави.

Він вважає, що під час мовного квотування якісь «деталі втрачені», тому «у нас є якась несправедливість до людей, які не україномовні в Україні».

Однак мовне питання в Україні, на думку президента, не на часі. Зеленський назвав його штучним.

Я президент України. Хочете говорити російською — ви говорите російською, — відповів Зеленський журналісту, який заперечив, що не може вести російською ефір через штрафи Нацради.

Президент відповів, що це можливо в рамках квот.

Погодьтеся — це круто знати українську мову! — сказав Зеленський.

Зеленський також пригадав у цьому сенсі проблемні відносини з Угорщиною, яка через мовний закон блокує участь Києва в діяльності НАТО.