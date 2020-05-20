С квотами надо навести порядок: Зеленский не исключил пересмотра языковой политики на ТВhttps://racurs.ua/n138496-s-kvotami-nado-navesti-poryadok-zelenskiy-ne-iskluchil-peresmotra-yazykovoy-politiki-na-tv.htmlРакурс
Языковые квоты на телевидении могут быть пересмотрены. Об этом заявил 20 мая во время итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
Сначала он ответил журналисту, что квоты вводила другая власть, а впоследствии заявил, что с «ними нужно навести порядок».
Я уверен, что с квотами надо навести порядок, привлечь все телеканалы, другие средства массовой информации. Давайте сядем и проговорим вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было до нас, — сказал глава государства.
Он считает, что во время языкового квотирования некоторые «детали утрачены», поэтому «у нас есть какая-то несправедливость к людям, неукраиноязычным в Украине».
Однако языковой вопрос в Украине, по мнению президента, поднимать сейчас невовремя. Зеленский назвал проблему искусственной.
Я — президент Украины. Хотите говорить по-русски — вы говорите по-русски, — ответил Зеленский журналисту, возразившему, что не может вести на русском эфир из-за штрафов Нацсовета.
Президент ответил, что это возможно делать в рамках квот.
Согласитесь — это круто знать украинский язык! — сказал Зеленский.
Зеленский также вспомнил в этом смысле проблемные отношения с Венгрией, которая из-за языкового закона блокирует участие Киева в деятельности НАТО.
Мы сложная страна, мы должны помогать нацменьшинствам знать свои языки. Кстати, о Венгрии… Господин Орбан рассказывал, что год искал со мной встречи. Я не против такой встречи, там будет подписан меморандум по всему…, — заявил Зеленский.