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Ракурс
С квотами надо навести порядок: Зеленский не исключил пересмотр языковой политики на ТВ

С квотами надо навести порядок: Зеленский не исключил пересмотра языковой политики на ТВ

20 мая 2020, 14:33
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Языковые квоты на телевидении могут быть пересмотрены. Об этом заявил 20 мая во время итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Сначала он ответил журналисту, что квоты вводила другая власть, а впоследствии заявил, что с «ними нужно навести порядок».

Я уверен, что с квотами надо навести порядок, привлечь все телеканалы, другие средства массовой информации. Давайте сядем и проговорим вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было до нас, — сказал глава государства.

Он считает, что во время языкового квотирования некоторые «детали утрачены», поэтому «у нас есть какая-то несправедливость к людям, неукраиноязычным в Украине».

Однако языковой вопрос в Украине, по мнению президента, поднимать сейчас невовремя. Зеленский назвал проблему искусственной.

Я — президент Украины. Хотите говорить по-русски — вы говорите по-русски, — ответил Зеленский журналисту, возразившему, что не может вести на русском эфир из-за штрафов Нацсовета.

Президент ответил, что это возможно делать в рамках квот.

Согласитесь — это круто знать украинский язык! — сказал Зеленский.

Зеленский также вспомнил в этом смысле проблемные отношения с Венгрией, которая из-за языкового закона блокирует участие Киева в деятельности НАТО.



Мы сложная страна, мы должны помогать нацменьшинствам знать свои языки. Кстати, о Венгрии… Господин Орбан рассказывал, что год искал со мной встречи. Я не против такой встречи, там будет подписан меморандум по всему…, — заявил Зеленский.

Источник: Ракурс


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