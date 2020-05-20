У Дніпропетровській області під фурою провалився міст, скріншот відео

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У Дніпропетровській області під вантажним автомобілем провалилася секція розташованого у селі Олексіївка мосту через Каховське водосховище. Разом із частиною мосту у воду впала задня частина вантажівки.

Президент України Володимир Зеленський, котрому повідомили про цей інцидент під час прес-конференції у Маріїнському парку Києва, взяв ситуацію під контроль й доручив своїм помічникам дізнатися більше про обставини події.

За іронією долі, Зеленський сьогодні під час прес-конференції, зокрема, торкався питання необхідності здійснення масового будівництва мостів в України.

Ну це не через мене, — прокоментував президент цей інцидент, роблячи відповідні записи в своєму блокноті.

Повідомлення про обвал мосту в Олексіївці надійшло до рятувальників сьогодні о 10.20, повідомляє прес-служба МВС.

Цей міст є частиною траси Н-23 Кропивницький — Запоріжжя. Його довжина становить 120 м, висота — 5 м. Всього він складається із шести металевих секцій, довжиною по 20 м кожна.

Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає, його причини встановлюються.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні заявив, що шукає 3 млрд доларів на будівництво в Україні мостів.