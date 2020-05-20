Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Дніпропетровській області під фурою провалився міст, скріншот відео

«Це не через мене»: Зеленський відреагував на обвал мосту на Дніпропетровщині (ФОТО, ВІДЕО)

20 тра 2020, 14:42
999

У Дніпропетровській області під вантажним автомобілем провалилася секція розташованого у селі Олексіївка мосту через Каховське водосховище. Разом із частиною мосту у воду впала задня частина вантажівки.

Президент України Володимир Зеленський, котрому повідомили про цей інцидент під час прес-конференції у Маріїнському парку Києва, взяв ситуацію під контроль й доручив своїм помічникам дізнатися більше про обставини події.

За іронією долі, Зеленський сьогодні під час прес-конференції, зокрема, торкався питання необхідності здійснення масового будівництва мостів в України.

Ну це не через мене, — прокоментував президент цей інцидент, роблячи відповідні записи в своєму блокноті.

Повідомлення про обвал мосту в Олексіївці надійшло до рятувальників сьогодні о 10.20, повідомляє прес-служба МВС.

Цей міст є частиною траси Н-23 Кропивницький — Запоріжжя. Його довжина становить 120 м, висота — 5 м. Всього він складається із шести металевих секцій, довжиною по 20 м кожна.

Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає, його причини встановлюються.

У Дніпропетровській області під фурою провалився міст, фото: «Оперативний Укр»

У Дніпропетровській області під фурою провалився міст, фото: «Мой Днепр»

У Дніпропетровській області під фурою провалився міст, фото: «Мой Днепр»



Нагадаємо, Зеленський сьогодні заявив, що шукає 3 млрд доларів на будівництво в Україні мостів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів