Пробки в Киеве. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138755-kiev-snova-zamer-v-probkah-nesmotrya-na-zapusk-metro-karta.html

Ракурс

Пробки в Киеве в последние дни стали обычным явлением. После ослабления карантина на дорогах столицы появилось огромное количество автомобилей, а автомагистрали города сковали масштабные пробки. Ситуацию на дорогах не спасло даже открытие метро 25 мая.

По состоянию на 9.00 в Киеве наблюдаются масштабные пробки. Прежде всего, движение затруднено на всех мостах города. Парализовано движение на Северном мосту в сторону правого берега. Там к ремонту добавились две аварии. На мосту Метро, Патона, Дарницком и Южном также наблюдаются пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Движение автомобилей на левом берегу затруднено на Броварском проспекте, бульваре Перова, проспекте Гагарина, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, Днепровской набережной, проспекте Бажана.

На правом берегу застыли в пробках проспект Победы, улица Жилянская, улицы Ильенко, Грушевского, Набережно-Крещатицкая, проспект Лобановского. Центр Киева тоже сковали пробки.

Как сообщалось, метро в Киеве запустили 25 мая после более чем двухмесячного карантина. Покатался в столичной подземке и мэр Виталий Кличко. Мэр Киева назвал ситуацию в подземке спокойной и рассказал о постоянной дезинфекции всех объектов.