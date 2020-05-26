Затори в Києві. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138755-kyyiv-znovu-zastyg-u-zatorah-popry-zapusk-metro-karta.html

Ракурс

Затори в Києві в останні дні стали звичним явищем. Після ослаблення карантину на дорогах столиці з’явилася величезна кількість автомобілів, а автомагістралі міста скували масштабні затори. Ситуацію на дорогах не врятувало навіть відкриття метро 25 травня.

Станом на 9.00 у Києві спостерігаються масштабні затори. Перш за все, рух ускладнений на всіх мостах міста. Паралізовано рух на Північному мосту в сторону правого берега. Там до ремонту додалися дві аварії. На мосту Метро, ​​Патона, Дарницькому і Південному також спостерігаються затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Рух автомобілів на лівому березі ускладнений на Броварському проспекті, бульварі Перова, проспекті Гагаріна, проспекті Соборності, Дарницькому шосе, Дніпровській набережній, проспекті Бажана.

На правому березі зупинилися у заторах проспект Перемоги, вулиця Жилянська, вулиці Іллєнко, Грушевського, Набережно-Хрещатицька, проспект Лобановського. Центр Києва теж скували затори.

Як повідомлялося, метро в Києві запустили 25 травня після понад двох місяців карантину. Поїздив у столичній підземці і мер Віталій Кличко. Мер Києва назвав ситуацію у метро спокійною і розповів про постійну дезінфекцію всіх об'єктів.