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ДБР порушило справу через «плівки Порошенка-Байдена». Фото: Shutterstock

«Плівки Порошенка-Байдена»: ДБР відкрило справу — ЗМІ (ДОКУМЕНТ)

26 тра 2020, 08:32
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Плівки з переговорами п’ятого президента Петра Порошенка і екс-віце-президента США Джозефа Байдена обговорюють вже декілька днів. Державне бюро розслідувань (ДБР) вирішило відкрити кримінальне провадження за фактом публікації цих записів.

У ДБР зазначили, що «незаконне використання технічних засобів для отримання інформації могло завдати шкоди державним інтересам». Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

У витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань сказано, що кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу України. Так, Держбюро розслідувань вважає, що були незаконно придбані, збуті або використані спеціальні технічні засоби отримання інформації. Водночас у в документі не вказується, хто є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні.

Також у витягу сказано, що кримінальне провадження було відкрито 25 травня на підставі «самостійного виявлення слідчим кримінального злочину, зокрема під час досудового розслідування».



ДБР порушило справу через «плівки Порошенка-Байдена». Фото: Українська правда

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post написало, що Володимир Зеленський може поставити під загрозу відносини України з США через «плівки Порошенка-Байдена».


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