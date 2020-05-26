ДБР порушило справу через «плівки Порошенка-Байдена». Фото: Shutterstock

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Ракурс

Плівки з переговорами п’ятого президента Петра Порошенка і екс-віце-президента США Джозефа Байдена обговорюють вже декілька днів. Державне бюро розслідувань (ДБР) вирішило відкрити кримінальне провадження за фактом публікації цих записів.

У ДБР зазначили, що «незаконне використання технічних засобів для отримання інформації могло завдати шкоди державним інтересам». Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

У витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань сказано, що кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу України. Так, Держбюро розслідувань вважає, що були незаконно придбані, збуті або використані спеціальні технічні засоби отримання інформації. Водночас у в документі не вказується, хто є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні.

Також у витягу сказано, що кримінальне провадження було відкрито 25 травня на підставі «самостійного виявлення слідчим кримінального злочину, зокрема під час досудового розслідування».

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post написало, що Володимир Зеленський може поставити під загрозу відносини України з США через «плівки Порошенка-Байдена».