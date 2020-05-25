Зеленський може поставити під загрозу відносини зі США – The Washington Post

https://racurs.ua/ua/n138732-zelenskyy-cherez-plivky-poroshenka-baydena-moje-postavyty-pid-zagrozu-vidnosyny-zi-ssha-the.html

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Володимир Зеленський може поставити під загрозу відносини України зі США. Про це написало впливове американське видання The Washington Post у статті «Ні, скандалу Байден-Україна не буде».

Громадянам США нині вже навіть не потрібно собі уявляти, що б сталося, коли б Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат на території Сполучених Штатів напередодні президентських виборів у листопаді, оскільки все це вже відбувається, — йдеться у редакційній статті WP.

Видання згадує про аудіозапис (розмови Порошенка і Байдена — ред.), який мав усі ознаки кремлівської схеми з метою заплямування репутації кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байдена.

Син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший вже оприлюднив аудіозапис Деркача у соціальній мережі Twitter, додавши, що цей запис нібито завдає удару Байдену. На думку The Washington Post, згаданий аудіозапис зовсім не зашкодить Байдену. Водночас лідери республіканців у Конгресі США вже доклали зусиль для розповсюдження міфу про «скандальні дії Байдена в Україні».

Американське видання нагадує, що опублікував цей запис нардеп Андрій Деркач, який пов’язаний з російським шпигунським відомством. Деркач каже, що Байден у 2015 році чинив тиск на Порошенка, аби той посприяв газовій компанії Burisma, на яку працював син Байдена — Гантер. Але у дійсності, як наголошує WP, у відредагованому записі зовсім не чути, що Байден обговорює справи, пов’язані з Burisma або ж своїм сином. На думку журналістів, аудіозапис Деркача не оприлюднює нічого нового про Байдена.

Однак Володимир Зеленський раніше заявив, що записана розмова «може бути сприйнята як державна зрада» екс-президента. Втім, американське видання зауважує, що увага Зеленського прикута до Порошенка. Тому The Washington Post наголошує, що використовуючи «плівки Деркача» у своїх внутрішньополітичних цілях, Зеленський має брати до уваги, що пристаючи до необґрунтованої однобічної кампанії проти Байдена, він може поставити під загрозу довготривалі відносини між Україною та США.