Зеленский может поставить под угрозу отношения с США — The Washington Post

https://racurs.ua/n138732-zelenskiy-iz-za-plenok-poroshenko-baydena-mojet-postavit-pod-ugrozu-otnosheniya-s-ssha-the.html

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Владимир Зеленский может поставить под угрозу отношения Украины с США. Об этом написало влиятельное американское издание The Washington Post в статье «Нет, скандала Байден-Украина не будет».

Гражданам США сейчас уже даже не нужно себе представлять, что бы произошло, если бы Россия попыталась распространять дезинформацию и сеять раздор на территории Соединенных Штатов накануне президентских выборов в ноябре, поскольку все это уже происходит, говорится в редакционной статье WP.

Издание говорит об аудиозаписи (разговора Порошенко и Байдена — ред.), которая имеет все признаки кремлевской схемы по очернению репутации кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байдена.

Сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший уже обнародовал аудиозапись Деркача в Twitter, добавив, что эта запись якобы наносит удар по Байдену. По мнению The Washington Post, упомянутый разговор не навредит Байдену на выборах. В то же время лидеры республиканцев в Конгрессе США прилагают усилия для распространения мифа о «скандальных действиях Байдена в Украине».

Американское издание напоминает, что опубликовал эту запись нардеп Андрей Деркач, который связан с российским шпионским ведомством. Деркач говорит, что Байден в 2015 году оказывал давление на Порошенко, чтобы тот поспособствовал газовой компании Burisma, на которую работал его сын — Хантер. Но в действительности, как отмечает WP, в отредактированной записи совсем не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с компанией Burisma или с его сыном. По мнению журналистов, аудиозапись Деркача не говорит ничего нового о Байдене.

Однако Владимир Зеленский ранее заявил, что разговор Порошенко-Байдена «может быть воспринят как государственная измена» экс-президента. Впрочем, американские журналисты констатируют, что внимание Зеленского приковано к Порошенко. The Washington Post отмечает, что используя «пленки Деркача» в своих внутриполитических целях, Зеленский должен понимать, что идя на поводу необоснованной односторонней кампании против Байдена, он может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США.