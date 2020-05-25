Симфонический оркестр дал беззвучный концерт под дождем у метро «Арсенальная». Фото: life.bodo.ua

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Ракурс

В Киеве возле входа в станцию метро «Арсенальная» сегодня состоялся необычный мини-концерт, который дал симфонический оркестр Kyiv Classic Orchestra. Необычность выступления заключалась не только в том, что оно проходило во время карантина. Дождь помешал музыкантам расчехлить инструменты, поэтому они имитировали свое выступление.

Герману Макаренко, который является основателем коллектива, приходилось не только дирижировать оркестром, но и напевать мотивы произведений, которые якобы исполняли музыканты.

Все участники творческого коллектива были в масках и защитных перчатках, а также строго соблюдали дистанцию.

Сегодня оркестр планировал порадовать киевлян исполнением таких известных мелодий: «Как тебя не любить, Киев мой!» Игоря Шамо, «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта и «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса.

Эти произведения были исполнены, но беззвучно.

Макаренко заявил, что выступление коллектива стало своеобразной репетицией перед выходом Киева из карантина. Такие акции очень важны для поднятия оптимизма у жителей города в период эпидемии.

Симфонический оркестр планирует сразу после карантина провести масштабную международную акцию в поддержку врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Симфонический оркестр Kyiv Classic Orchestra был основан 16 лет назад в Париже. Макаренко собрал коллектив музыкантов для выступления в штаб-квартире ЮНЕСКО во время празднования юбилея участия Украины в этой организации.

Как ранее писал «Ракурс», фронтмен рок-группы Scorpions Клаус Майне спел посреди улицы в Киеве композицию Still Loving You под аккомпанемент уличного пианиста.