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Ракурс
Симфонічний оркестр дав беззвучний концерт під дощем біля метро «Арсенальна». Фото: life.bodo.ua

Симфонічний оркестр дав беззвучний концерт під дощем біля метро «Арсенальна» (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2020, 16:52
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У Києві біля входу до станції метро «Арсенальна» сьогодні відбувся незвичайний міні-концерт, який дав симфонічний оркестр Kyiv Classic Orchestra. Незвичайність виступу полягала не тільки у тому, що він проходив під час карантину. Дощ завадив музикантам зняти чохли з інструментів, тому вони імітували свій виступ.

Герману Макаренку, який є засновником колективу, доводилося не тільки диригувати оркестром, а й наспівувати мотиви творів, які нібито виконували музиканти.

Симфонічний оркестр дав беззвучний концерт під дощем біля метро «Арсенальна». Фото: Укрінформ

Симфонічний оркестр дав беззвучний концерт під дощем біля метро «Арсенальна». Фото: Укрінформ

Усі учасники творчого колективу були в масках і захисних рукавичках, а також дотримувалися дистанції.

Симфонічний оркестр дав беззвучний концерт під дощем біля метро «Арсенальна». Фото: Укрінформ

Симфонічний оркестр дав беззвучний концерт під дощем біля метро «Арсенальна». Фото: УкрінформСьогодні оркестр планував порадувати киян виконанням таких відомих мелодій: «Як тебе не любити, Києве мій!» Ігоря Шамо, «Маленька нічна серенада» Вольфганга Амадея Моцарта і «Марш Радецького» Йоганна Штрауса.

Симфонічний оркестр дав беззвучний концерт під дощем біля метро «Арсенальна». Фото: Укрінформ

Симфонічний оркестр дав беззвучний концерт під дощем біля метро «Арсенальна». Фото: Укрінформ

Ці твори були виконані, але беззвучно.

Макаренко заявив, що виступ колективу став своєрідною репетицією перед виходом Києва з карантину. Такі акції дуже важливі для підняття оптимізму у жителів міста у період епідемії.

Симфонічний оркестр планує відразу після карантину провести масштабну міжнародну акцію на підтримку лікарів, які ведуть боротьбу з коронавірусом.



Симфонічний оркестр Kyiv Classic Orchestra був заснований 16 років тому в Парижі. Макаренко зібрав колектив музикантів для виступу в штаб-квартирі ЮНЕСКО під час святкування ювілею участі України у цій організації.

Як раніше писав «Ракурс», фронтмен рок-групи Scorpions Клаус Майне заспівав посеред вулиці в Києві композицію Still Loving You під акомпанемент вуличного піаніста.

Джерело: Ракурс


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