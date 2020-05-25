Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138730-pogoda-v-ukrayini-na-26-travnya-zlyvy-ochikuutsya-v-usih-oblastyah-karta.html

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Погода в Україні 26 травня знову буде знову дощовою. Опади прогнозують вдень та вночі по всій території держави.

Температуру повітря вночі синоптики обіцяють від 6° до 12° тепла, а вдень очікується 12−19° вище нуля. Вітер очікується північно-східний та східний 5−10 м/с. про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві завтра буде дощова впродовж доби. Температурні показники будуть наступними: вночі 8−10° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля. Несприятливі погодні умови у вівторок очікуються й у Харкові — прогнозують дощ. Вночі температура повітря 3−5° тепла, а вдень 13−15° вище нуля.

У Львові найближчої доби теж дощитиме, то містянам не варто забувати парасольки. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° тепла, а вдень 15−17° вище нуля. Погода в Одесі 26 травня дощова. Повітря вночі прогріється до 10−12° вище нуля, а вдень до 14−16° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 травня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 25 травня повинна була бути дощовою у більшості регіонів. Короткочасні дощі сьогодні вдень не обіцяли лише в східних областях.