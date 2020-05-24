В більшості регіонів України 25 травня очікуються короткочасні дощі, фото:

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Погода в Україні 25 травня буде дощовою в більшості регіонів.

Вночі у центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях, а вдень в усіх регіонах, окрім східних областей, очікуються короткочасні дощі. На решті території — без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер північний, на півдні та сході країни — південно-західний, 7−12 м/с.

Температура повітря вночі очікується 4−9° (у південних областях — 7−12°), вдень — 13−18° (у південних областях — 17−22°).

Погода в Києві 25 травня буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Вдень та вночі очікуються дощі. Вночі стовпчики термометрів покажуть 7−9°, вдень — 14−16°. Вітер північний, 5−10 м/с.

У Львові вночі істотні опади не очікуються, вдень — синоптики прогнозують дощ. Вночі температура становитиме 7−9°, вдень — 14−16°. Вітер північний, 7−12 м/с.

В Одесі протягом доби дощитиме. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 10−12°, вдень — піднімуться до 18−20°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вдень та вночі очікуються дощі. Вночі температура становитиме 7−9°, вдень повітря прогріється до 16−18°. Вітер північний, 7−12 м/с.

У Харкові доба мине без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 5−7°, вдень — 16−18°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті ніч мине без істотних опадів, вдень — очікується дощ. Температура вночі становитиме 7−9°, вдень — 15−17°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 25 травня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, сьогодні Карпати почало засипати снігом.