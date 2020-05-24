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В більшості регіонів України 25 травня очікуються короткочасні дощі, фото:
Погода в Україні на 25 травня: короткочасні дощі очікуються в більшості регіонів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138679-pogoda-v-ukrayini-na-25-travnya-korotkochasni-doschi-ochikuutsya-v-bilshosti-regioniv-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 25 травня буде дощовою в більшості регіонів.
Вночі у центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях, а вдень в усіх регіонах, окрім східних областей, очікуються короткочасні дощі. На решті території — без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Вітер північний, на півдні та сході країни — південно-західний, 7−12 м/с.
Температура повітря вночі очікується 4−9° (у південних областях — 7−12°), вдень — 13−18° (у південних областях — 17−22°).
Погода в Києві 25 травня буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Вдень та вночі очікуються дощі. Вночі стовпчики термометрів покажуть 7−9°, вдень — 14−16°. Вітер північний, 5−10 м/с.
У Львові вночі істотні опади не очікуються, вдень — синоптики прогнозують дощ. Вночі температура становитиме 7−9°, вдень — 14−16°. Вітер північний, 7−12 м/с.
В Одесі протягом доби дощитиме. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 10−12°, вдень — піднімуться до 18−20°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.
У Дніпрі вдень та вночі очікуються дощі. Вночі температура становитиме 7−9°, вдень повітря прогріється до 16−18°. Вітер північний, 7−12 м/с.
У Харкові доба мине без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 5−7°, вдень — 16−18°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.
На Закарпатті ніч мине без істотних опадів, вдень — очікується дощ. Температура вночі становитиме 7−9°, вдень — 15−17°. Вітер північний, 7−12 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 25 травня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.
Нагадаємо, сьогодні Карпати почало засипати снігом.