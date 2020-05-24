Сніг у Карпатах навесні. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n138677-karpaty-zasypalo-travnevym-snigom-foto.html

Ракурс

Сніг у Карпатах сипле сьогодні, 24 травня.

Гору Піп Іван Чорногірський, яка розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, у неділю засипає сніг. Температура повітря на одній із найвищих вершин Українських Карпат 2° тепла. Вітер фіксується південно-західний 7м/с, а видимість обмежена до 70 м. Про це сьогодні повідомляє «Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост» у Facebook.

За інформацією синоптиків, в Україні з сьогоднішнього дня розпочнуться зливи, які затягнуться на наступний тиждень та накриють всі регіони.

Тим часом сильні снігопади спостерігаються на півдні Росії. Місцями насипало до півметра снігу. Негода залишила без електропостачання чимало населених пунктів.

Нагадаємо, цьогоріч у травні вже фіксувалися снігопади у Карпатах. Так, 12 травня у горах випало близько 50 см снігу.