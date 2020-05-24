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Ракурс
Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Карпаты засыпало майским снегом (ФОТО)

24 мая 2020, 14:53
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Снег в Карпатах сыплет сегодня, 24 мая.

Гору Поп Иван Черногорский, которая расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, в воскресенье засыпает снег. Температура воздуха на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат 2° тепла. Ветер фиксируется юго-западный 7м/с, а видимость ограничена до 70 м. Об этом сегодня сообщает «Черногорский горный поисково-спасательный пост» в Facebook.

По информации синоптиков, в Украине с сегодняшнего дня начнутся дожди, которые затянутся на следующую неделю и накроют все регионы.

Тем временем сильные снегопады наблюдаются на юге России. Местами насыпало до полуметра снега. Непогода оставила без электроснабжения немало населенных пунктов.



Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, в этом году в мае уже фиксировались снегопады в Карпатах. Так, 12 мая в горах выпало около 50 см снега.

Источник: Ракурс


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