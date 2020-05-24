В большинстве регионов Украины 25 мая ожидаются кратковременные дожди, фото:

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Погода в Украине 25 мая будет дождевой в большинстве регионов.

Ночью в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях, а днем ​​во всех регионах, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории — без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер северный, на юге и востоке страны — юго-западный, 7−12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 4−9° (в южных областях — 7−12°), днем — 13−18° (в южных областях — 17−22°).

Погода в Киеве 25 мая будет несколько теплее, чем в прошедшие сутки. Днем и ночью ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут 7−9°, днем — 14−16°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Во Львове ночью существенных осадков не ожидается, днем — синоптики прогнозируют дождь. Ночью температура составит 7−9°, днем — 14−16°. Ветер северный, 7−12 м/с.

В Одессе в течение суток ожидаются дожди. Ночью столбики термометров опустятся до 10−12°, днем — поднимутся до 18−20°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре днем ​​и ночью ожидаются дожди. Ночью температура составит 7−9°, днем ​​воздух прогреется до 16−18°. Ветер северный, 7−12 м/с.

В Харькове сутки пройдут без осадков. Ночью термометры покажут 5−7°, днем — 16−18°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ночь пройдет без осадков, днем — ожидается дождь. Температура ночью составит 7−9°, днем — 15−17°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 мая будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, сегодня Карпаты начало засыпать снегом.