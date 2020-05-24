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В большинстве регионов Украины 25 мая ожидаются кратковременные дожди, фото:
Погода в Украине на 25 мая: кратковременные дожди ожидаются в большинстве регионов (КАРТА)https://racurs.ua/n138679-pogoda-v-ukraine-na-25-maya-dojdi-ojidautsya-v-bolshinstve-regionov-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 25 мая будет дождевой в большинстве регионов.
Ночью в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях, а днем во всех регионах, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории — без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Ветер северный, на юге и востоке страны — юго-западный, 7−12 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается 4−9° (в южных областях — 7−12°), днем — 13−18° (в южных областях — 17−22°).
Погода в Киеве 25 мая будет несколько теплее, чем в прошедшие сутки. Днем и ночью ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут 7−9°, днем — 14−16°. Ветер северный, 5−10 м/с.
Во Львове ночью существенных осадков не ожидается, днем — синоптики прогнозируют дождь. Ночью температура составит 7−9°, днем — 14−16°. Ветер северный, 7−12 м/с.
В Одессе в течение суток ожидаются дожди. Ночью столбики термометров опустятся до 10−12°, днем — поднимутся до 18−20°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Днепре днем и ночью ожидаются дожди. Ночью температура составит 7−9°, днем воздух прогреется до 16−18°. Ветер северный, 7−12 м/с.
В Харькове сутки пройдут без осадков. Ночью термометры покажут 5−7°, днем — 16−18°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
На Закарпатье ночь пройдет без осадков, днем — ожидается дождь. Температура ночью составит 7−9°, днем — 15−17°. Ветер северный, 7−12 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 25 мая будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.
Напомним, сегодня Карпаты начало засыпать снегом.