Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 26 мая снова будет снова дождливой. Осадки прогнозируют днем и ночью по всей территории государства.

Температуру воздуха ночью синоптики обещают от 6° до 12° тепла, а днем ожидается 12−19° выше нуля. Ветер ожидается северо-восточный и восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве завтра будет дождливая в течении суток. Температурные показатели будут следующими: ночью 8−10° тепла, а днем — 12−14° выше нуля. Неблагоприятные погодные условия во вторник ожидаются и в Харькове — прогнозируют дождь. Ночью температура воздуха 3−5° тепла, а днем 13−15° выше нуля.

Во Львове в ближайшие сутки будет тоже дождливо, поэтому горожанам не стоит забывать зонтики. Столбики термометров ночью покажут 7−9° тепла, а днем 15−17° выше нуля. Погода в Одессе 26 мая будет дождливая. Воздух ночью прогреется до 10−12° выше нуля, а днем до 14−16° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 25 мая должна была быть дождливой в большинстве регионов. Кратковременные дожди сегодня днем не обещали лишь в восточных областях.