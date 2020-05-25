В Киеве разоблачили четыре нарколаборатории, фото: СБУ

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В Киеве нейтрализована преступную группа, члены которой в четырех нарколаборатиях изготавливали психоактивное вещество амфетамин для продажи.

В состав преступной группы входы сотрудник СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

О подозрении одного из сотрудников спецслужбы в причастности к наркобизнесу также сообщает пресс-центр СБУ и пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Установлено, что изготовлением наркотических средств злоумышленники занимались в период с марта по май этого года. Отмечается, что они изготавливали ежемесячно до 20 кг амфетамина, что по ценам черного рынка составляет 2 млн грн.

Изготовленные вещества реализовывались на территории Киевской области путем закладки пакетиков для покупателей, которые заказывали их через интернет-мессенджер Telegram, а в другие регионы направлялись по почте. Также злоумышленники реализовывали наркотики через личные связи.

Проведя обыски у фигурантов и в нарколабораториях, правоохранители изъяли прекурсоры, реактивы, оружие, наркотические средства, психотропные вещества и оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков.

Отмечается, что сотрудника СБУ — старшего сержанта 2-го отдела Управления оперативного дежурства и охраны Главного Управления внутренней безопасности СБУ задержали 22 мая.

Он при посредничестве гражданина Украины приобрел 100 гр психотропного вещества для дальнейшего сбыта

Задержанному сотруднику СБУ и трем гражданским лицам сообщено подозрение в незаконном производстве и сбыте особо опасных наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в прошлом году в Днепре правоохранители разоблачили мощную подземную нарколабораторию.