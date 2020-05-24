В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n138688-koronavirus-podryvaet-narkobiznes-narkokarteli-uje-poteryali-milliony-dollarov-iz-za-covid-19.html

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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 негативно влияет не только на обычную экономическую деятельность в мире, но и на незаконные сделки.

Наркоторговцы в США уже потеряли миллионы долларов, поскольку в условиях введенного карантина их традиционные способы перемещения денег оказались скомпрометированными, сообщает издание NBCNews.

В США с начала карантина федеральные агенты по борьбе с наркотиками конфисковали у наркоторговцев значительно больше незаконных денежных средств, чем обычно.

Их деятельность гораздо более очевидна, чем три месяца назад, — отмечают в Управлении по борьбе с наркотиками в Лос-Анджелесе (Калифорния).

В ведомстве отмечают, что калифорнийский порядок пребывания на дому усложнил задачу наркоторговцев — отмывать деньги и передвигаться по городу незаметно.

Когда в стоге сена меньше сена, легче найти иголку, — отмечают американские правоохранители.

С 1 марта по 8 мая в Лос-Анджелесе изъяли 10 млн долл. наличности, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4,5 млн долл.

Аналогичная ситуация наблюдается и на восточном побережье США — в Нью-Йорке, где изъятие наличности выросло на 180%.

Американские правоохранители связывают это с тем, что карантин очень усложнил или и сделал невозможными традиционные схемы «отмывания» выручки от продажи наркотиков. Наркокартели использовали для этого схемы с торговлей товарами, однако карантин лишил их возможности использовать первое звено в этих сделках.

Поскольку все склады и магазины закрыты, у них нет этого средства быстрого отмывания денег, — отмечают правоохранителей.

В результате наличные средства картелей начинают накапливаться и, соответственно, растут суммы конфискованных правоохранительными органами средств.

Впрочем, насколько именно повлиял коронавирус на наркокартели, еще предстоит определить, подчеркивают американские чиновники.

Напомним, в начале апреля в Нацполиции заявляли, что карантин привел к уменьшению количества ДТП в Украине на 63%.