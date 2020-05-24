У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138688-koronavirus-pidryvaie-narkobiznes-narkokarteli-vje-vtratyly-milyony-dolariv-cherez-covid-19.html

Ракурс

Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 негативно впливає не лише на звичайну економічну діяльність у світі, а й на незаконні оборудки.

Наркоторговці у США вже втратили мільйони доларів, оскільки в умовах запровадженого карантину їхні традиційні способи переміщення грошей виявилися скомпрометованими, повідомляє видання NBCNews.

У США з початку карантину федеральні агенти з боротьби з наркотиками конфіскували у наркоторговців значно більше незаконних грошових коштів, ніж зазвичай.

Їхня діяльність набагато більш очевидна, ніж три місяці тому, — наголошують у Управління по боротьбі з наркотиками в Лос-Анджелесі (Каліфорнія).

У відомстві зазначають, що каліфорнійський порядок перебування на дому ускладнив завдання наркоторговців — відмивати гроші і пересуватися по місту непомітно.

Коли в стозі сіна менше сіна, легше знайти голку, — наголошують американські правоохоронці.

З 1 березня по 8 травня у Лос-Анджелесі вилучили 10 млн дол. готівки, в той час як за аналогічний період минулого року цей показник становив 4,5 млн дол.

Аналогічна ситуація спостерігається і на східному узбережжі США — в Нью-Йорку, де вилучення готівки зросло на 180%.

Американські правоохоронці пов’язують це з тим, що карантин дуже ускладнив або й зробив неможливими традиційні схеми «відмивання» виручки від продажу наркотиків. Наркокартелі використовували для цього схеми з торгівлею товарами, однак карантин позбавив їх можливості використовувати першу ланку у цих оборудках.

Оскільки всі склади та магазини закриті, у них немає цього засобу швидкого відмивання грошей, — зазначають правоохоронців.

В результаті готівкові кошти картелів починають накопичуватися і, відповідно, зростають суми конфіскованих правоохоронними органами коштів.

Втім, наскільки саме вплинув коронавірус на наркокартелі, ще належить визначити, наголошують американські чиновники.

Нагадаємо, на початку квітня у Нацполіції заявляли, що карантин призвів до зменшення кількості ДТП в Україні на 63%.