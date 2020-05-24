Среди медиков Харьковской областной инфекционной больницы обнаружили 20 случаев коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n138687-vspyshku-koronavirusa-obnarujili-sredi-medikov-harkovskoy-oblastnoy-infekcionnoy-bolnicy.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 20 медиков Харьковской областной инфекционной больницы.

Заразились 15 медсестер, а также пятеро врачей — главный врач Павел Нартов, начальник медицинской части и анестезиологи. Об этом сообщает издание KharkivToday со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации.

Отмечается, что в заведении сейчас работают пять анестезиологов.

Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются, — заверили в ОГА.

Также изданию сообщили, что больницей сейчас фактически руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова. Официально соответствующие обязанности на нее возложат во вторник.

О том, что у Нартова обнаружили COVID-19 и он госпитализирован, стало известно в пятницу. Он об этом сам сообщил в комментарии изданию «Суспильне».

Нартов отмечал, что в тот день у него появились клинические симптомы коронавируса, и он сделал тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.

Напомним, в начале апреля стало известно, что на Волыни коронавирусом заразились медики, проводившие вскрытие больного.