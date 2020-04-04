Коронавирус в Украине: заразились медики, делавшие вскрытие инфицированного больного

В Украине фиксируются новые случаи коронавируса, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Волынской области коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили в двух медиков, делавших вскрытие умершего, у которого после смерти установили наличие коронавирусной болезни COVID-19.

Заразились врач и медицинская сестра, результаты тестов еще одной медицинской сестры ожидаются. Об этом сообщает информационное агентство «Волынские новости» со ссылкой на директора Волынского областного патологоанатомического бюро Владимира Онищука.

29 марта в Волынской областной клинической больнице скончался от сердечного приступа гинеколог Орест Тимчак, у которого после смерти лабораторные тесты показали наличие коронавируса.

Онищук отметил, что уже в момент совершения вскрытия было известно, что у умершего, вероятно, есть коронавирус. Поэтому вскрытие происходило в защитном снаряжении и с соблюдением всех процедур.

Сразу после осуществления вскрытия медикам, которые его выполняли, было проведено тестирование, подчеркнул Онищук. По его словам, медики, у которых обнаружили коронавирус, находятся на самоизоляции. Они чувствуют себя удовлетворительно, у них нет симптомов болезни.

Всего в Волынской области уже у 12 медиков обнаружили коронавирус.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в течение последних суток в Украине были госпитализированы шесть инфицированных коронавирусом медицинских работников.