Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирус на Тернопольщине впервые был зафиксирован 20 марта, а сегодня в области уже инфицированы 114 человек. Эпицентром эпидемии стал Монастырисский район, в котором коронавирусом заразились 83 человека.

Среди зараженных 32 медика (врачи и медсестры), пятеро детей, четверо госслужащих, трое полицейских, священник, заведующий детсадом, учитель, спасатель и председатель Монастырисской ОТГ Андрей Старух, пишет «Громадське».

В районе не хватает лекарств и элементарных средств защиты. Ситуация усугубляется паникой, которой охвачено местное население. Большое количество зараженных стало результатом нарушения всех правил карантина в течение первых дней. Следует признать, что вспышку заболевания в регионе попросту пропустили.

В настоящее время все держится на плечах волонтеров и самоотверженных врачей. Местная больница, в которой до недавнего времени не было даже инфекционного отделения, оказалась на передовой борьбы с коронавирусом. Персонал больницы не обеспечен респираторами и защитными костюмами, но врачи и медсестры продолжают борьбу с эпидемией.

Сегодня на совещании о критической ситуации на Тернопольщине доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому, с целью реагирования в регион отправится главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он на месте рассмотрит вопрос обеспечения средствами защиты медицинских работников, проинформирует о последних действиях правительства для оказания им помощи, а также рассмотрит все текущие вопросы, которые беспокоят медиков и местных жителей.

О сложной ситуации в регионе рассказал в интервью «Громадському» глава местного профсоюза врачей Виталий Трищук.

По словам Трищука, в настоящее время на изоляции находятся лишь те пациенты, у которых подтвержден COVID-19 и те, кто непосредственно контактировал с этими больными. Больница наспех перепрофилирована в инфекционный госпиталь закрытого типа. Врачи и медперсонал почти круглосуточно находятся с больными. Контактных лиц пока больше тысячи. Поэтому необходимо больше тест-систем, есть проблема с количеством обследований.

Несмотря на трудности, врачи не пишут заявлений на увольнение. Наоборот, медики пошли на работу с поднятой головой даже без средств защиты. Врачи и медработники работают сверхурочно, некоторые валятся с ног.

Чувствуется нехватка врачей, много медиков, которые непосредственно занимались лечением, заразились коронавирусом. Поэтому, если будет массовое инфицирование, то может остро стать проблема нехватки медицинского персонала.

Больнице помогают волонтеры, активисты, предприниматели и бизнесмены, которые обеспечили врачей одноразовыми комбинезонами, масками, очками, шапочками, перчатками и дезрастворами.

Трищук добавил, что люди смотрят на медиков с надеждой, а на власть с негодованием, потому что она не защитила врачей. А если врачей не защитит государство, то некому будет лечить больных.