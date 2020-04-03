Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136220-koronavirus-na-ternopilschyni-medyky-infikuutsya-ale-samoviddano-pracuut-ponadnormovo-i-bez.html

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Коронавірус на Тернопільщині вперше був зафіксований 20 березня, а сьогодні в області інфіковано вже 114 осіб. Епіцентром епідемії став Монастириський район, у якому на коронавірус захворіли 83 людини.

Серед заражених 32 медики (лікарі і медсестри), п’ятеро дітей, четверо держслужбовців, троє поліцейських, священик, завідувач дитсадком, учитель, рятувальник і голова Монастириської ОТГ. Про складну ситуацію в регіоні розповів в інтерв’ю «Громадському» глава місцевої профспілки лікарів Віталій Тріщук.

У районі не вистачає ліків та елементарних засобів захисту. Ситуація ускладнюється панікою, якою охоплені місцеві жителі. Велика кількість заражених — це результат порушення усіх правил карантину в перші дні епідемії. Спалах захворювання у регіоні просто пропустили.

Наразі все тримається на плечах волонтерів і самовідданих лікарів. Місцева лікарня, в якій до недавнього часу не було навіть інфекційного відділення, виявилася на передовій боротьби з коронавірусом. При цьому персонал лікарні не забезпечений респіраторами і захисними костюмами.

За словами Тріщука, наразі на ізоляції перебувають лише ті пацієнти, в яких підтверджено COVID-19, і ті, хто безпосередньо контактував із хворими. Лікарню поспіхом перепрофілювали на інфекційний госпіталь закритого типу. Лікарі та медперсонал майже цілодобово перебувають із хворими. Контактних осіб — понад тисяча. Тому району необхідно більше тест-систем, бо є проблема з кількістю обстежень.

Попри труднощі лікарі не пишуть заяв на звільнення. Навпаки, медики пішли на роботу з піднятою головою навіть без засобів захисту. Лікарі та медпрацівники працюють понаднормово, деякі просто валяться з ніг, наголошує Тріщук.

Відчувається нестача лікарів, багато медиків, які безпосередньо займалися лікуванням, заразилися коронавірусом. Тому, якщо буде масове інфікування, то може гостро постати проблема нестачі медичного персоналу.

Лікарні допомагають волонтери, активісти, підприємці та бізнесмени, які забезпечують лікарів одноразовими комбінезонами, масками, окулярами, шапочками, рукавицями і дезінфікувальними розчинами.

Тріщук додав, що місцеве населення дивиться на медиків із надією, а на владу з обуренням, бо якщо лікарів не захистить держава, то не буде кому лікувати хворих.

Сьогодні на онлайн-нараді про критичну ситуацію на Тернопільщині доповіли президенту України Володимиру Зеленському. До регіону вирушив заступник головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Він на місці розгляне питання забезпечення засобами захисту медичних працівників, проінформує про останні дії уряду для надання їм допомоги, а також заслухає поточні питання, які турбують медиків і місцевих жителів.