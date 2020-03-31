Карантин у Тернополі: у місті заборонили збиратися більш ніж по двоє

Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136055-karantyn-u-ternopoli-u-misti-zaboronyly-zbyratysya-bilsh-nij-po-dvoie.html

Ракурс

Карантин у Тернополі буде посилений. Таке рішення було прийнято міською владою для ліквідації надзвичайної ситуації.

Тепер заборонено у місцях відпочинку, на вулицях, у парках і скверах збиратися в групи більше ніж по двоє, повідомляє прес-служба Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом у Facebook.

Виняток із цього правила стосується членів однієї сім’ї, співробітників держустанов і правоохоронних органів, а також працівників органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад.

Не дозволяється перебування на вулицях дітей віком до 14 років без супроводу дорослих. Також не можна виходити на вулицю дітям віком від 14 до 18 років без дозволу батьків або опікунів.

Крім цього, визначено алгоритм проведення похорону. Поховання можна проводити тільки на відкритих територіях, а кількість присутніх не повинна перевищувати десятьох осіб. При цьому необхідно дотримуватися всіх правил карантину: відстань між людьми не повинна бути меншою двох метрів, усі повинні бути в масках і рукавичках.

Як раніше писав «Ракурс», у Німеччині також вирішили заборонити збиратися в групи більш ніж по двоє за винятком членів однієї сім’ї.