Коронавірус в Україні: заразилися двоє медиків, які робили розтин хворого на COVID-19

В Україні фіксуються нові випадки коронавірусу, фото: «Ракурс»

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Ракурс

У Волинській області коронавірус SARS-CoV-2 виявили у двох медиків, які робили розтин померлого, у котрого після смерті встановили наявність коронавірусної хвороби COVID-19.

Інфікувалися лікар та медична сестра, результати тестів ще однієї медичної сестри очікуються. Про це повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини» з посиланням на директора Волинського обласного патологоанатомічного бюро Володимира Онищука.

29 березня у Волинській обласній клінічній лікарні помер від серцевого нападу гінеколог Орест Тимчак, в якого після смерті лабораторні тести показали наявність коронавірусу.

Онищук зазначив, що вже на момент здійснення розтину було відомо, що в померлого, ймовірно, є коронавірус. Тому розтин відбувався у захисному спорядженні та з дотриманням всіх процедур.

Відразу після здійснення розтину медикам, які його виконували, провели тестування, наголосив Онищук. За його словами, медики, у котрих виявили коронавірус, перебувають на самоізоляції. Вони почувають себе задовільно, у них немає симптомів хвороби.

Загалом у Волинській області вже у 12 медиків виявили коронавірус.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що протягом останньої доби в Україні було госпіталізовано шістьох інфікованих коронавірусом медичних працівників.