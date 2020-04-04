Коронавірус в Україні: заразилися двоє медиків, які робили розтин хворого на COVID-19

Коронавірус в Україні: заразилися двоє медиків, які робили розтин хворого на COVID-19https://racurs.ua/ua/n136241-koronavirus-v-ukrayini-zarazylysya-dvoie-medykiv-yaki-robyly-roztyn-hvorogo-na-covid-19.htmlРакурс
У Волинській області коронавірус SARS-CoV-2 виявили у двох медиків, які робили розтин померлого, у котрого після смерті встановили наявність коронавірусної хвороби COVID-19.
Інфікувалися лікар та медична сестра, результати тестів ще однієї медичної сестри очікуються. Про це повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини» з посиланням на директора Волинського обласного патологоанатомічного бюро Володимира Онищука.
29 березня у Волинській обласній клінічній лікарні помер від серцевого нападу гінеколог Орест Тимчак, в якого після смерті лабораторні тести показали наявність коронавірусу.
Онищук зазначив, що вже на момент здійснення розтину було відомо, що в померлого, ймовірно, є коронавірус. Тому розтин відбувався у захисному спорядженні та з дотриманням всіх процедур.
Відразу після здійснення розтину медикам, які його виконували, провели тестування, наголосив Онищук. За його словами, медики, у котрих виявили коронавірус, перебувають на самоізоляції. Вони почувають себе задовільно, у них немає симптомів хвороби.
Загалом у Волинській області вже у 12 медиків виявили коронавірус.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що протягом останньої доби в Україні було госпіталізовано шістьох інфікованих коронавірусом медичних працівників.