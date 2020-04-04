Пик коронавируса в Украине может наступить уже 14–15 апреля, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине может начаться уже в середине апреля.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Если мы не будем принимать более жестких ограничительных карантинных мероприятий, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусной болезнью уже начиная с 14−15 апреля, — подчеркнул Ляшко.

По его словам, это может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и росту негативных последствий, в том числе и летальных.

Ляшко сообщил, что последние сутки в Украине зафиксировано 154 новых случая коронавируса, среди них 10 детей. Из них госпитализированы 92 человека, среди которых четверо — дети, шесть — медработники.

Также за сутки поступило 636 подозрений на коронавирус.

Это почти в два раза больше, чем за предыдущие сутки, — отметил Ляшко.

Напомним, в Черновицкой области на эти выходные вводится режим максимального ограничения перемещения граждан.