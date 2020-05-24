Серед медиків Харківської обласної інфекційної лікарні виявили 20 випадків коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138687-spalah-koronavirusu-vyyavyly-sered-medykiv-harkivskoyi-oblasnoyi-infekciynoyi-likarni.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 20 медиків Харківської обласної інфекційної лікарні.

Інфікувалися 15 медсестер, а також п’ятеро лікарів — головний лікар Павло Нартов, начальник медичної частини та анестезіологи. Про це повідомляє видання KharkivToday з посиланням на прес-службу Харківської облдержадміністрації.

Зазначається, що в закладі наразі працюють п’ятеро анестезіологів.

Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються, — запевнили в ОДА.

Також виданню повідомили, що лікарнею зараз фактично керує співробітник Харківської медичної академії післядипломної освіти Валентина Маслова. Офіційно відповідні обов’язки на неї покладуть у вівторок.

Про те, що у Нартова виявили COVID-19 і він госпіталізований, стало відомо в п’ятницю. Він про це сам повідомив у коментарі виданню «Суспільне».

Нартов зазначав, що того дня в нього з’явилися клінічні симптоми коронавірусу, тож він зробив тест на COVID-19, результат якого виявився позитивним.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на Волині коронавірусом заразилися медики, котрі робили розтин хворого.